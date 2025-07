Feu d’Artifice Ambillou

Feu d’Artifice Ambillou lundi 14 juillet 2025.

Feu d’Artifice

Ambillou Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

18h: Revue des Sapeurs-Pompiers

Musique La Lyre d’Ambillou

19h: Vin d’honneur (offert par la commune)

19h45: Pique-nique géant au plan d’eau (Chacun apporte son pique-nique)

22h15 Retraite aux Flambeaux (départ de la mairie)

23h Feu d’artifice, thème Danses enflammées (Pyro Concept)

18h: Revue des Sapeurs-Pompiers

Musique La Lyre d’Ambillou

19h: Vin d’honneur (offert par la commune)

19h45: Pique-nique géant au plan d’eau (Chacun apporte son pique-nique)

22h15 Retraite aux Flambeaux (départ de la mairie)

23h Feu d’artifice, thème Danses enflammées (Pyro Concept) .

Ambillou 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 52 44 31 mairie@ambillou.fr

English :

6pm: Firefighters’ review

Music: La Lyre d’Ambillou

19h: Vin d’honneur (offered by the commune)

19h45: Giant picnic at the lake (bring your own picnic)

22h15: Torchlight procession (departure from the town hall)

11pm: Fireworks, theme: Flaming dances (Pyro Concept)

German :

18 Uhr: Revue der Feuerwehrleute

Musik: La Lyre d’Ambillou

19 Uhr: Ehrenwein (von der Gemeinde angeboten)

19:45 Uhr: Riesenpicknick am Wasserplan (Jeder bringt sein Picknick mit)

22.15 Uhr: Fackelzug (Start am Rathaus)

23:00 Uhr: Feuerwerk, Thema: Flammende Tänze (Pyro Concept)

Italiano :

ore 18.00: Rassegna dei Vigili del Fuoco

Musica: La Lyre d’Ambillou

19.00: Vin d’honneur (offerto dal comune)

19.45: Picnic gigante al lago (portare il proprio picnic)

22.15: Fiaccolata (partenza dal municipio)

ore 23.00: Fuochi d’artificio, tema: Danze infuocate (Pyro Concept)

Espanol :

18.00 h: revista Fire Brigade

Música: La Lyre d’Ambillou

19.00 h: Vin d’honneur (ofrecido por la comuna)

19.45 h: Picnic gigante en el lago (llevar picnic)

22.15 h: Procesión de antorchas (salida desde el ayuntamiento)

23.00 h: Fuegos artificiales, tema: Danzas en llamas (Pyro Concept)

L’événement Feu d’Artifice Ambillou a été mis à jour le 2025-07-04 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE