Feu d’artifice American Luberon Motors Week 4ème édition Parc de loisirs du plan d’eau de la Riaille Apt

Feu d’artifice American Luberon Motors Week 4ème édition

Parc de loisirs du plan d’eau de la Riaille Avenue Frédéric Mistral Apt Vaucluse

Début : 2026-07-18 22:30:00

fin : 2026-07-18 23:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Feu d’artifice lors de l’American Luberon Motors Week tiré sur le plan d’eau à Apt.

Parc de loisirs du plan d’eau de la Riaille Avenue Frédéric Mistral Apt 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 04 59 96 81 valerie.dupont@paysapt-luberon.fr

English :

American Luberon Motors Week fireworks display on the Apt lake.

