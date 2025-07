Feu d’artifice au Château de Marcilly-sur-Maulne Marcilly-sur-Maulne

Feu d’artifice au Château de Marcilly-sur-Maulne

Marcilly-sur-Maulne Indre-et-Loire

Début : 2025-07-12 22:45:00

2025-07-12

Le vendredi 12 juillet à 22h45, un feu d’artifice sera tiré depuis le parc du Château de Marcilly-sur-Maulne. Un moment festif à ne pas manquer !

Événement organisé par la commune de Marcilly-sur-Maulne

Marcilly-sur-Maulne 37330 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 24 06 78 contact@chateaudemarcillysurmaulne.com

English :

On Friday, July 12 at 10:45pm, fireworks will be set off from the grounds of the Château de Marcilly-sur-Maulne. A festive event not to be missed!

Event organized by the commune of Marcilly-sur-Maulne

German :

Am Freitag, dem 12. Juli, wird um 22:45 Uhr ein Feuerwerk vom Schlosspark in Marcilly-sur-Maulne aus abgefeuert. Ein festlicher Moment, den Sie nicht verpassen sollten!

Organisiert von der Gemeinde Marcilly-sur-Maulne

Italiano :

Venerdì 12 luglio, alle ore 22.45, i fuochi d’artificio saranno accesi nel parco del Castello di Marcilly-sur-Maulne. Un’occasione di festa da non perdere!

Evento organizzato dal comune di Marcilly-sur-Maulne

Espanol :

El viernes 12 de julio, a las 22.45 h, se lanzarán fuegos artificiales en el recinto del castillo de Marcilly-sur-Maulne. Una ocasión festiva que no debe perderse

Evento organizado por el municipio de Marcilly-sur-Maulne

