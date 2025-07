Feu d’artifice au Havre Le Havre

Feu d’artifice au Havre

Promenade André Duroméa Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-07-14 23:00:00

2025-07-14

Ouvrez grand vos yeux ! Le traditionnel feu d’artifice du 14 juillet sera lancé à partir de 23h depuis le bord de mer. A cette occasion, la Ville du Havre vous invite à la cérémonie de lever des couleurs à partir de 16h30 aux Jardins Suspends.

Le 14 juillet, les Havraises et les Havrais sont invités à partager ensemble un moment de célébration et de convivialité. Dès 16h30, rendez-vous aux Jardins suspendus pour la cérémonie de lever des couleurs, symbole républicain fort, suivie d’une réception conviviale ouverte à tous dans un cadre exceptionnel. En soirée, prolongez cette journée festive sur la plage, où le traditionnel feu d’artifice sera tiré à 23h. Un spectacle haut en couleur à ne pas manquer pour clôturer cette journée dans une ambiance chaleureuse et populaire.

Pour assurer la sécurité de tous, un périmètre de sécurité sera mis en place autour de la plage pour le feu d’artifice. Des restrictions de circulation seront également appliquées progressivement au fil de la journée.

Retrouvez ci-dessous le dispositif de sécurité ainsi que le plan de circulation et de stationnement :

English : Feu d’artifice au Havre

Get ready for a stunning show! The traditional Bastille Day fireworks will light up the sky from 11 PM along the seafront. Earlier in the day, the City of Le Havre warmly invites you to the flag-raising ceremony at 4:30 PM in the Hanging Gardens.

German :

Machen Sie Ihre Augen weit auf! Das traditionelle Feuerwerk am 14. Juli wird ab 23 Uhr von der Strandpromenade aus gestartet. Aus diesem Anlass lädt die Stadt Le Havre Sie ab 16:30 Uhr zur Zeremonie des Fahnenschwenkens in den Jardins Suspends ein.

Am 14. Juli sind die Einwohner von Le Havre eingeladen, gemeinsam einen Moment der Feierlichkeit und Geselligkeit zu teilen. Ab 16.30 Uhr treffen Sie sich in den Jardins Suspendus zur Zeremonie des Aufziehens der Farben, einem starken republikanischen Symbol, gefolgt von einem geselligen Empfang, der allen in einem außergewöhnlichen Rahmen offen steht. Am Abend können Sie diesen festlichen Tag am Strand verlängern, wo um 23 Uhr das traditionelle Feuerwerk gezündet wird. Ein farbenfrohes Spektakel, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten, um den Tag in einer herzlichen und volkstümlichen Atmosphäre ausklingen zu lassen.

Um die Sicherheit aller zu gewährleisten, wird während des Feuerwerks ein Sicherheitsperimeter um den Strand herum errichtet. Im Laufe des Tages werden außerdem schrittweise Verkehrseinschränkungen vorgenommen.

Nachfolgend finden Sie die Sicherheitsvorkehrungen sowie den Verkehrs- und Parkplan :

Italiano :

Aprite bene gli occhi! Il tradizionale spettacolo pirotecnico del 14 luglio verrà lanciato dal lungomare alle 23.00. Per l’occasione, la Città di Le Havre vi invita alla cerimonia di innalzamento dei colori a partire dalle 16.30 nei Jardins Suspends.

Il 14 luglio, la popolazione di Le Havre è invitata a condividere un momento di festa e convivialità. A partire dalle 16.30, recatevi ai Jardins Suspends per la cerimonia di innalzamento dei colori, potente simbolo della Repubblica, seguita da un ricevimento conviviale aperto a tutti in un ambiente eccezionale. La sera, prolungate questa giornata di festa sulla spiaggia, dove alle 23.00 si terrà il tradizionale spettacolo pirotecnico. Uno spettacolo colorato da non perdere, che concluderà la giornata in un’atmosfera calda e popolare.

Per garantire la sicurezza di tutti, in occasione dei fuochi d’artificio sarà allestito un perimetro di sicurezza intorno alla spiaggia. Saranno inoltre applicate limitazioni al traffico progressivamente per tutta la giornata.

Per le disposizioni di sicurezza e il piano del traffico e dei parcheggi, vedere sotto:

Espanol :

¡Abra bien los ojos! El tradicional espectáculo de fuegos artificiales del 14 de julio se lanzará desde el paseo marítimo a las 23:00 horas. Para celebrarlo, la Ciudad de Le Havre le invita a la ceremonia de izada de los colores a partir de las 16:30 en los Jardines Suspendidos.

El 14 de julio, los habitantes de Le Havre están invitados a compartir un momento de celebración y convivencia. A partir de las 16:30 h, acuda a los Jardines Suspendidos para asistir a la ceremonia de izado de los colores, símbolo poderoso de la República, seguida de una recepción abierta a todos en un marco excepcional. Por la noche, prolongue esta jornada festiva en la playa, donde a las 23:00 tendrá lugar el tradicional castillo de fuegos artificiales. Un espectáculo de color que no debe perderse y que cerrará la jornada en un ambiente cálido y popular.

Para garantizar la seguridad de todos, se establecerá un perímetro de seguridad alrededor de la playa para los fuegos artificiales. También se aplicarán progresivamente restricciones de tráfico a lo largo del día.

Consulte a continuación el dispositivo de seguridad y el plan de tráfico y estacionamiento:

