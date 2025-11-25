Feu d’artifice au marché de Noël Saint-Léonard-de-Noblat

Feu d’artifice au marché de Noël

Centre ville Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date(s) :

2025-12-23

Chaque année, le 23 décembre, le Père Noël et ses nombreux lutins vous donnent rendez-vous à St-Léonard-de-Noblat pour le traditionnel marché de Noël de la cité miaulétoune !

L’après-midi sera rythmé de nombreuses activités. En début de soirée, un feu d’artifice sera tiré sur la place de la Libération.

Événement organisé par les associations Lo St Marsaut, Fêtes et Médiévales et AVEC St-Léonard .

Centre ville Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 36 57 87 christian.zanna2222@orange.fr

