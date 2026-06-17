Feu d’artifice avec retraite aux flambeaux Espace ludique des églantiers Xouaxange

Xouaxange

Feu d’artifice avec retraite aux flambeaux

Espace ludique des églantiers 9 rue du stade stade municipal Xouaxange Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18 23:59:00

Date(s) :

2026-07-18

L’amicale des anciens pompiers de Xouaxange vous propose une soirée conviviale pour célébrer la fête nationale. A la nuit tombée, une retraite aux flambeaux sera organisée, suivie d’un feu d’artifice en fin de soirée. Des lampions vous seront remis pour un parcours dans le village. Animation musicale, restauration et buvette sur place.Tout public

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Espace ludique des églantiers 9 rue du stade stade municipal Xouaxange 57830 Moselle Grand Est +33 3 87 25 07 31 mairiexouaxange@wanadoo.fr

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English :

The Xouaxange Former Firefighters’ Association invites you to a fun-filled evening to celebrate the National Holiday. At nightfall, there will be a torchlight procession, followed by a fireworks display late in the evening. You’ll be given lanterns to carry as you walk through the village. Live music, food, and refreshments will be available on site.

L’événement Feu d’artifice avec retraite aux flambeaux Xouaxange a été mis à jour le 2026-06-17 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG