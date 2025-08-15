Feu d’artifice Berges du Gardon Alès

Feu d’artifice Berges du Gardon Alès vendredi 15 août 2025.

Feu d’artifice Vendredi 15 août, 22h30 Berges du Gardon Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-15T22:30:00 – 2025-08-15T23:00:00

Fin : 2025-08-15T22:30:00 – 2025-08-15T23:00:00

En raison des vigilances orange canicule et feux de forêt, la Préfecture du Gard indique : “dans ces conditions et après analyse technique des pompiers et des experts forestiers, les feux d’artifices constituent un risque majeur pour la sécurité des personnes et des biens”.

Par conséquent, en accord avec l’artificier et pour préserver nos sapeurs pompiers très sollicités, le le feu d’artifice habituellement tiré lors du 15 août est annulé.

Toutes les autres animations de la journée sont quant à elles bien maintenues :

à partir de 15h, boulevard Louis Blanc : rassemblement de voitures anciennes, avec l’association Cévennes & Cars

19h, boulevard Louis Blanc : concert du groupe pop-rock “Les V.P.”

21h30, place de l’Hôtel de Ville : bal avec l’orchestre Richard Gardet

23h, place de l’Hôtel de Ville : Concert « Boney M Original Show » avec les véritables choristes du groupe mythique “Boney M”

Berges du Gardon 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Annulation du feu d’artifice, mais toutes les animations sont maintenues !