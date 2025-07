Feu d’artifice Bonnes

Feu d’artifice Bonnes dimanche 17 août 2025.

Feu d’artifice

Bonnes Charente

Début : Dimanche 2025-08-17 22:00:00

fin : 2025-08-17

2025-08-17

Feu d’artifice tiré à l’occasion de la fête du village, pour clôturer la journée en beauté !

Bonnes 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine comitedesfetes.bonnes86@gmail.com

English : Feu d’artifice

Fireworks for the village festival, to round off the day in style!

German : Feu d’artifice

Feuerwerk, das anlässlich des Dorffestes abgefeuert wird, um den Tag gebührend abzuschließen!

Italiano : Feu d’artifice

Fuochi d’artificio durante la festa del paese, per concludere in bellezza la giornata!

Espanol : Feu d’artifice

Fuegos artificiales durante la fiesta del pueblo, ¡para rematar el día por todo lo alto!

