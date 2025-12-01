Feu d’artifice Carhaix-Plouguer
Feu d’artifice Carhaix-Plouguer dimanche 21 décembre 2025.
Feu d’artifice
Centre-ville Carhaix-Plouguer Finistère
Début : 2025-12-21 19:00:00
fin : 2025-12-21
2025-12-21
Après les animations de l’après-midi en centre-ville, le traditionnel Feu d’artifice de Noël sera lancé du stade Charles Pinson. .
Centre-ville Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 99 33 33
