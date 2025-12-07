Feu d’artifice

Chasseneuil Indre

Gratuit

Début : 2025-12-07 17:15:00

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Feu d’artifice à Chasseneuil, Une façon de bien finir l’année.

Par sécurité, le feu d’artifice de Jazz’neuil n’a pas été tiré en juillet, il le sera le dimanche 7 décembre à l’arrière de la salle des fêtes. .

Chasseneuil 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 25 80 20 mairie.chasseneuil.berry@wanadoo.fr

Fireworks in Chasseneuil, a great way to end the year.

L’événement Feu d’artifice Chasseneuil a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Vallée de la Creuse