Feu d’artifice Chasseneuil
Feu d’artifice Chasseneuil dimanche 7 décembre 2025.
Feu d’artifice
Chasseneuil Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-07 17:15:00
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Feu d’artifice à Chasseneuil, Une façon de bien finir l’année.
Par sécurité, le feu d’artifice de Jazz’neuil n’a pas été tiré en juillet, il le sera le dimanche 7 décembre à l’arrière de la salle des fêtes. .
Chasseneuil 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 25 80 20 mairie.chasseneuil.berry@wanadoo.fr
English :
Fireworks in Chasseneuil, a great way to end the year.
