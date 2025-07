Feu d’artifice Place de la République Cherbourg-en-Cotentin

Feu d’artifice Place de la République Cherbourg-en-Cotentin lundi 14 juillet 2025.

Feu d’artifice

Place de la République Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Début : 2025-07-14 23:15:00

fin : 2025-07-14

2025-07-14

Tiré du Skatepark Napoléon à 23h15.

Dès 19h concerts et restauration sur la place de la République.

Place de la République Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie

English : Feu d’artifice

From Skatepark Napoléon at 11.15pm.

From 7pm: concerts and catering on Place de la République.

German :

Geschossen vom Skatepark Napoleon um 23:15 Uhr.

Ab 19 Uhr: Konzerte und Essen auf dem Place de la République.

Italiano :

Dallo Skatepark Napoléon alle 23.15.

Dalle 19.00: concerti e ristorazione in Place de la République.

Espanol :

Desde el Skatepark Napoléon a las 23.15 horas.

A partir de las 19.00 horas: conciertos y restauración en la Place de la République.

