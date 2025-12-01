Feu d’artifice, Chocolat et vin chaud

Place de la Mairie Plounéour-Brignogan-plages Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 18:30:00

fin : 2025-12-20 20:30:00

Date(s) :

2025-12-20

Feu d’artifice, chocolat et vin chaud organisé par la municipalité de Plounéour-Brignogan-Plages ! .

Place de la Mairie Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 2 98 83 40 06

L’événement Feu d’artifice, Chocolat et vin chaud Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2025-12-15 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne