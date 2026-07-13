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AGENDA · Claveyson

feu d’artifice Claveyson

mardi 14 juillet 2026 · Claveyson

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
22:30:00
Adresse
atelier du vie'llage
Ville
26240 Claveyson
Département
Drôme
Tarif

Claveyson

feu d’artifice

atelier du vie’llage Claveyson Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 22:30:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Feu d’artifice tiré à 22h30 et présence de food truck à l’atelier du Vie’llage.
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atelier du vie’llage Claveyson 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 68 42 91  mairie.claveyson@orange.fr

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English :

Fireworks at 10:30 p.m. and food trucks at L’Atelier du Vie’llage.

L’événement feu d’artifice Claveyson a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

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