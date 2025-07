Feu d’artifice dans le cadre de la fête à Martel Martel

Feu d’artifice dans le cadre de la fête à Martel Martel dimanche 17 août 2025.

Feu d’artifice dans le cadre de la fête à Martel

Place de la Fontanelle Martel Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-17 23:30:00

fin : 2025-08-17

Date(s) :

2025-08-17

Feu d’artifice tiré dans le cadre de la fête votive de Martel. Ce spectacle lumineux viendra clore la soirée en musique.

.

Place de la Fontanelle Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 87 04 22 81

English :

Fireworks display as part of the Martel Votive Festival. The light show brings the evening to a musical close.

German :

Feuerwerk, das im Rahmen des Votive-Festes von Martel abgefeuert wird. Dieses Lichtspektakel wird den Abend mit Musik beenden.

Italiano :

Fuochi d’artificio nell’ambito della festa tradizionale di Martel. Questo spettacolo di luci chiuderà la serata in musica.

Espanol :

Fuegos artificiales en el marco de la fiesta tradicional de Martel. Este espectáculo de luces pondrá el broche musical a la velada.

L’événement Feu d’artifice dans le cadre de la fête à Martel Martel a été mis à jour le 2025-07-23 par OT Vallée de la Dordogne