Feu d’artifice de fin d’année La Citadelle Le Château-d’Oléron

Feu d’artifice de fin d’année

La Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Début : Jeudi 2025-12-30 18:30:00

fin : 2025-12-30

2025-12-30

Fêtons la fin d’année en couleurs avec le traditionnel feu d’artifice tiré à la Citadelle. La soirée débutera vers 18h30 par le traditionnel pot d’accueil vin chaud et chocolat chaud. Vente de crêpes par les parents d’élèves. Feu d’artifice vers 19h30.

La Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 60 51

English :

Let’s celebrate the end of the year in color with the traditional fireworks display at the Citadelle. The evening begins at 6:30pm with the traditional welcome drink of mulled wine and hot chocolate. Pupils’ parents sell crêpes. Fireworks at around 7.30pm.

German :

Feiern Sie den Jahreswechsel in bunten Farben mit dem traditionellen Feuerwerk, das an der Zitadelle abgefeuert wird. Der Abend beginnt gegen 18:30 Uhr mit dem traditionellen Begrüßungsgetränk aus Glühwein und heißer Schokolade. Verkauf von Crêpes durch die Eltern der Schüler. Feuerwerk gegen 19.30 Uhr.

Italiano :

Festeggiate la fine dell’anno in grande stile con il tradizionale spettacolo pirotecnico alla Citadelle. La serata inizierà intorno alle 18.30 con il tradizionale aperitivo di benvenuto a base di vin brulé e cioccolata calda. I genitori degli alunni venderanno crêpes. Fuochi d’artificio alle 19.30 circa.

Espanol :

Celebre el fin de año por todo lo alto con el tradicional espectáculo de fuegos artificiales en la Citadelle. La velada comenzará hacia las 18.30 horas con la tradicional copa de bienvenida de vino caliente y chocolate caliente. Los padres de los alumnos venderán crepes. Fuegos artificiales hacia las 19.30 h.

