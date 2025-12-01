Feu d’artifice de fin d’année Trouville-sur-Mer

Feu d’artifice de fin d’année Trouville-sur-Mer mardi 30 décembre 2025.

Feu d’artifice de fin d’année

Sur la plage Trouville-sur-Mer Calvados

Début : 2025-12-30 18:30:00

2025-12-30

Pour clôturer l’année en beauté, un grand feu d’artifice illuminera le ciel de Trouville-sur-Mer. Un rendez-vous festif et convivial à partager en famille ou entre amis pour célébrer la magie des fêtes.

Sur la plage Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 60 70

English : Feu d’artifice de fin d’année

To round off the year in style, a grand fireworks display will light up the skies over Trouville-sur-Mer. A festive and convivial event to share with family and friends to celebrate the magic of the festive season.

German : Feu d’artifice de fin d’année

Um das Jahr in Schönheit zu beenden, wird ein großes Feuerwerk den Himmel über Trouville-sur-Mer erleuchten. Ein festliches und geselliges Ereignis, das Sie mit der Familie oder mit Freunden teilen können, um den Zauber der Feiertage zu feiern.

Italiano :

Per concludere l’anno in bellezza, un enorme spettacolo pirotecnico illuminerà il cielo di Trouville-sur-Mer. È un’occasione festosa e conviviale da condividere con la famiglia e gli amici per celebrare la magia delle feste.

Espanol :

Para despedir el año por todo lo alto, un gran espectáculo de fuegos artificiales iluminará el cielo de Trouville-sur-Mer. Una ocasión festiva y acogedora para compartir con la familia y los amigos y celebrar la magia de las fiestas.

