Feu d’artifice de fin d’année Trouville-sur-Mer
Feu d’artifice de fin d’année Trouville-sur-Mer mardi 30 décembre 2025.
Feu d’artifice de fin d’année
Sur la plage Trouville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-30 18:30:00
fin : 2025-12-30
Date(s) :
2025-12-30
Pour clôturer l’année en beauté, un grand feu d’artifice illuminera le ciel de Trouville-sur-Mer. Un rendez-vous festif et convivial à partager en famille ou entre amis pour célébrer la magie des fêtes.
Sur la plage Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 60 70
English : Feu d’artifice de fin d’année
To round off the year in style, a grand fireworks display will light up the skies over Trouville-sur-Mer. A festive and convivial event to share with family and friends to celebrate the magic of the festive season.
German : Feu d’artifice de fin d’année
Um das Jahr in Schönheit zu beenden, wird ein großes Feuerwerk den Himmel über Trouville-sur-Mer erleuchten. Ein festliches und geselliges Ereignis, das Sie mit der Familie oder mit Freunden teilen können, um den Zauber der Feiertage zu feiern.
Italiano :
Per concludere l’anno in bellezza, un enorme spettacolo pirotecnico illuminerà il cielo di Trouville-sur-Mer. È un’occasione festosa e conviviale da condividere con la famiglia e gli amici per celebrare la magia delle feste.
Espanol :
Para despedir el año por todo lo alto, un gran espectáculo de fuegos artificiales iluminará el cielo de Trouville-sur-Mer. Una ocasión festiva y acogedora para compartir con la familia y los amigos y celebrar la magia de las fiestas.
