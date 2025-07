Feu d’artifice de Fleury-sur-Orne Stade municipal Fleury-sur-Orne

Feu d’artifice de Fleury-sur-Orne Stade municipal Fleury-sur-Orne dimanche 13 juillet 2025.

Feu d’artifice de Fleury-sur-Orne

Stade municipal Rue de la Tirée Fleury-sur-Orne Calvados

Début : 2025-07-13 23:00:00

2025-07-13

Cette année encore, la Ville de Fleury-sur-Orne vous propose un feu d’artifice à l’occasion de la fête nationale. Venez nombreux ! Retraite aux flambeaux dès 22h30.

Stade municipal Rue de la Tirée Fleury-sur-Orne 14123 Calvados Normandie +33 2 31 35 73 00

English : Feu d’artifice de Fleury-sur-Orne

Once again this year, the town of Fleury-sur-Orne is hosting a fireworks display to celebrate its national holiday. Come one, come all! Torchlight procession from 10.30pm.

German : Feu d’artifice de Fleury-sur-Orne

Auch in diesem Jahr bietet Ihnen die Stadt Fleury-sur-Orne anlässlich des Nationalfeiertags ein Feuerwerk an. Kommen Sie zahlreich! Fackelzug ab 22:30 Uhr.

Italiano :

Anche quest’anno Fleury-sur-Orne ospita uno spettacolo pirotecnico in occasione delle festività. Venite tutti! Fiaccolata dalle 22.30.

Espanol :

Un año más, Fleury-sur-Orne organiza un espectáculo de fuegos artificiales con motivo de las fiestas. Vengan todos Desfile de antorchas a partir de las 22.30 h.

