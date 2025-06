FEU D’ARTIFICE DE LA CITÉ SUR L’AIRE D’AUTOROUTE Carcassonne 14 juillet 2025 09:30

Aude

FEU D’ARTIFICE DE LA CITÉ SUR L’AIRE D’AUTOROUTE Carcassonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14 09:30:00

fin : 2025-07-14 23:00:00

Date(s) :

2025-07-14

Journée festive sur l’aire d’autoroute le Belvédère d’Auriac le 14 juillet de 9h30 à 23h permettant ainsi à plus de 2000 personnes d’attendre avec sérénité et dans la joie et la bonne humeur, l’embrasement de la Cité de Carcassonne.

Ateliers gratuits pour enfants et adultes, stand maquillage, ateliers créatifs, borne à selfie, espace sieste sous les pins, concerts, marché artisanal, mur d’escalade, tir à l’arc …

Des food-trucks et des producteurs pour se restaurer, glaces, café, boissons fraîches…

Pour arriver sur l’aire du Belvédère d’Auriac

– Vous venez de Narbonne et en direction de Toulouse vous vous arrêtez sur l’aire du Belvédère d’Auriac qui se situe entre la sortie Carcassonne Est (Trèbes) et la sortie Ouest (Carcassonne Ouest Salvaza).

Pour repartir le soir, vous sortirez à la sortie ouest, tour du rond-point et vous repartez vers Narbonne.

– Vous venez de Toulouse en direction de Narbonne vous sortez à Carcassonne Est (Trèbes), vous faites le tour du rond- point et vous reprenez l’autoroute en direction de Toulouse pour vous arrêter à la 1ère aire soit celle du Belvédère d’Auriac.

La bonne nouvelle est que vous êtes dans le bon sens pour rentrer chez vous le soir !

– L’aire ferme dès qu’il n’y a plus de places de stationnement (entre 15h et 18h selon les années)

– L’aire est vaste et ombragée n’oubliez pas de prendre vos transats, couvertures…

– Possibilité de venir à pied sur l’aire par le portail de service (route de Saint Hilaire) un poste de gendarmerie est là pour vous guider (de ce fait, il est également possible de sortir à pied de l’aire pour aller se promener à la cité ou en ville et revenir en fin de journée sur l’aire).

.

Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 78 58 90

English :

A day of festivities at the « Belvédère d?Auriac » freeway service area on July 14th from 9.30am to 11pm, enabling over 2,000 people to wait in serenity, joy and good spirits for the Cité de Carcassonne to be set alight.

Free workshops for children and adults, face painting, creative workshops, selfie booth, siesta area under the pine trees, concerts, craft market, climbing wall, archery …

Food-trucks and producers for refreshments, ice creams, coffee, cold drinks?

To reach the Belvédère d’Auriac area:

– If you are coming from Narbonne towards Toulouse, stop at the Belvédère d?Auriac service area between the Carcassonne Est (Trèbes) and Ouest (Carcassonne Ouest Salvaza) exits.

To leave in the evening, take the west exit around the traffic circle and head for Narbonne.

– Coming from Toulouse towards Narbonne: exit at Carcassonne Est (Trèbes), go around the roundabout and take the freeway back towards Toulouse, stopping at the 1st service area, Belvédère d?Auriac.

The good news is that you’re on the right track for getting home in the evening!

– The site closes as soon as there are no more parking spaces (between 3pm and 6pm depending on the year)

– The area is large and shady: don’t forget to bring your deckchairs, blankets?

– You can walk to the site through the service gate (route de Saint Hilaire): a gendarmerie post is on hand to guide you (so you can also walk out of the site for a stroll in the city or town, and return to the site at the end of the day).

German :

Ein Festtag auf der Autobahnraststätte « Belvédère d’Auriac » am 14. Juli von 9.30 bis 23 Uhr, bei dem mehr als 2000 Menschen in fröhlicher Stimmung auf das Feuer der Stadt Carcassonne warten konnten.

Kostenlose Workshops für Kinder und Erwachsene, Schminkstand, Kreativ-Workshops, Selfie-Säule, Siesta unter Pinien, Konzerte, Kunsthandwerksmarkt, Kletterwand, Bogenschießen …

Foodtrucks und Produzenten sorgen für Essen, Eis, Kaffee, kalte Getränke?

Um zum Belvédère d’Auriac zu gelangen:

– Sie kommen von Narbonne und fahren in Richtung Toulouse: Sie halten auf der Raststätte Belvédère d’Auriac, die sich zwischen der Ausfahrt Carcassonne Est (Trèbes) und der Ausfahrt Ouest (Carcassonne Ouest Salvaza) befindet.

Um am Abend wieder abzureisen, fahren Sie an der westlichen Ausfahrt ab, umrunden den Kreisverkehr und fahren zurück nach Narbonne.

– Sie kommen von Toulouse in Richtung Narbonne: Sie fahren an der Ausfahrt Carcassonne Est (Trèbes) ab, umrunden den Kreisverkehr und fahren wieder auf die Autobahn in Richtung Toulouse, wo Sie an der ersten Raststätte, der Raststätte Belvédère d’Auriac, halten.

Die gute Nachricht ist, dass Sie auf dem richtigen Weg sind, um abends nach Hause zu kommen!

– Die Raststätte schließt, sobald es keine Parkplätze mehr gibt (je nach Jahr zwischen 15:00 und 18:00 Uhr)

– Der Platz ist groß und schattig: Vergessen Sie nicht, Ihre Liegestühle und Decken mitzunehmen

– Es ist möglich, zu Fuß durch das Servicetor (Route de Saint Hilaire) auf den Platz zu kommen: Ein Gendarmerieposten ist da, um Ihnen den Weg zu weisen (so ist es auch möglich, den Platz zu Fuß zu verlassen, um in der Siedlung oder in der Stadt spazieren zu gehen und am Ende des Tages auf den Platz zurückzukehren).

Italiano :

Una giornata di festa nell’area di servizio autostradale « Belvédère d’Auriac » il 14 luglio dalle 9.30 alle 23.00, che permetterà a più di 2.000 persone di assistere allo spettacolo pirotecnico nella Cité de Carcassonne.

Laboratori gratuiti per bambini e adulti, stand di face painting, laboratori creativi, stand per selfie, area siesta sotto i pini, concerti, mercatino dell’artigianato, parete da arrampicata, tiro con l’arco…

Camioncini e produttori per rinfrescarsi, gelati, caffè, bevande fredde?

Per raggiungere l’area di Belvédère d’Auriac:

– Se provenite da Narbonne in direzione Tolosa, fermatevi all’area di servizio Belvédère d’Auriac, che si trova tra l’uscita Carcassonne Est (Trèbes) e l’uscita Ouest (Carcassonne Ouest Salvaza).

Per partire la sera, prendere l’uscita ovest intorno alla rotatoria e tornare indietro verso Narbonne.

– Se provenite da Tolosa in direzione di Narbonne, uscite a Carcassonne Est (Trèbes), fate la rotonda e riprendete l’autostrada in direzione di Tolosa, fermandovi alla prima area di servizio, Belvédère d’Auriac.

La buona notizia è che siete sulla strada giusta per tornare a casa la sera!

– L’area di servizio chiude non appena non ci sono più posti auto (tra le 15.00 e le 18.00 a seconda dell’anno)

– Il sito è ampio e ombreggiato: non dimenticate di portare con voi sedie a sdraio, coperte?

– È possibile raggiungere il parcheggio a piedi attraverso il cancello di servizio (route de Saint Hilaire): una postazione della gendarmeria è lì per guidarvi (potete anche uscire dal parcheggio per fare una passeggiata in città e tornare al parcheggio a fine giornata).

Espanol :

Una jornada festiva en el área de servicio de la autopista « Belvédère d’Auriac », el 14 de julio de 9.30 a 23.00 horas, que permitirá a más de 2.000 personas esperar con impaciencia el espectáculo de fuegos artificiales de la Ciudad de Carcasona.

Talleres gratuitos para niños y adultos, stand de pintura de caras, talleres creativos, stand selfie, zona de siesta bajo los pinos, conciertos, mercado artesanal, rocódromo, tiro con arco…

Food-trucks y productores para refrescarse, helados, café, bebidas frías..

Para llegar a la zona de Belvédère d’Auriac:

– Si viene de Narbona en dirección a Toulouse, deténgase en el área de servicio Belvédère d’Auriac, situada entre la salida Carcassonne Est (Trèbes) y la salida Ouest (Carcassonne Ouest Salvaza).

Para salir por la tarde, tome la salida oeste que rodea la rotonda y vuelva hacia Narbona.

– Si viene de Toulouse en dirección a Narbona, salga por Carcassonne Est (Trèbes), rodee la rotonda y vuelva a tomar la autopista en dirección a Toulouse, deteniéndose en la 1ª área de servicio, el área de servicio de Belvédère d’Auriac.

La buena noticia es que está en el buen camino para volver a casa por la tarde

– El área de servicio cierra en cuanto no quedan plazas de aparcamiento (entre las 15:00 y las 18:00, según el año)

– El lugar es amplio y sombreado: no olvide traer sus tumbonas, mantas..

– Puede llegar a pie al aparcamiento de caravanas a través de la puerta de servicio (route de Saint Hilaire): un puesto de la gendarmería está allí para guiarle (también puede salir del aparcamiento de caravanas para dar un paseo por el pueblo o la ciudad y volver al aparcamiento de caravanas al final del día).

L’événement FEU D’ARTIFICE DE LA CITÉ SUR L’AIRE D’AUTOROUTE Carcassonne a été mis à jour le 2025-06-19 par A.D.T. de l’Aude / 11 ADT