Feu d’artifice de la Croix Montamette 2025 Espace 3000 Cognac

Feu d’artifice de la Croix Montamette 2025

Espace 3000 Boulevard Oscar Planat Cognac Charente

Début : Samedi 2025-07-21

fin : 2025-07-21

2025-07-21

La Fête de la Croix Montamette depuis 1909 se termine en apothéose chaque année par son exceptionnel feu d’artifice à Cognac. Un incontournable de la Destination Cognac !

Espace 3000 Boulevard Oscar Planat Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine ffc.croix.montamette@outlook.fr

English :

The Fête de la Croix Montamette has been held in Cognac since 1909, culminating each year in an exceptional fireworks display. A must for Destination Cognac!

German :

Die Fête de la Croix Montamette seit 1909 endet jedes Jahr mit einem außergewöhnlichen Feuerwerk in Cognac. Ein Muss für die Destination Cognac!

Italiano :

La Fête de la Croix Montamette si tiene a Cognac dal 1909 e si conclude ogni anno con un eccezionale spettacolo pirotecnico. Un appuntamento imperdibile per la destinazione Cognac!

Espanol :

La Fête de la Croix Montamette se celebra en Cognac desde 1909 y termina cada año con un excepcional espectáculo de fuegos artificiales. Una cita ineludible con el destino Cognac.

