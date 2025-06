FEU D’ARTIFICE DE LA FÊTE LOCALE – La Salvetat-sur-Agout 10 août 2025 07:00

Hérault

FEU D’ARTIFICE DE LA FÊTE LOCALE Tour des Hortes La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : 2025-08-10

Début : 2025-08-10

fin : 2025-08-10

Date(s) :

2025-08-10

Venez profiter du traditionnel feu d’artifice de la Fête Locale, tiré du pré des Hortes

Tour des Hortes

La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 4 67 97 61 47

English :

Come and enjoy the traditional Fête Locale fireworks display from the Hortes meadow

German :

Genießen Sie das traditionelle Feuerwerk des lokalen Festes, das auf der Wiese von Les Hortes abgefeuert wird

Italiano :

Venite a godervi il tradizionale spettacolo pirotecnico della Fête Locale, che parte dal prato di Hortes

Espanol :

Venga a disfrutar de los tradicionales fuegos artificiales de la Fiesta Local, lanzados desde el prado de Hortes

L’événement FEU D’ARTIFICE DE LA FÊTE LOCALE La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2025-06-15 par 34 ADT34