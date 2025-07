Feu d’artifice de la fête votive Grignan

Feu d’artifice de la fête votive Grignan vendredi 25 juillet 2025.

Feu d’artifice de la fête votive

Allée du 11 novembre Grignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-25

fin : 2025-07-27

Date(s) :

2025-07-25

Le comité des Fêtes de Grignan vous propose un feu d’artifice sonorisé à 23h.

Vous pourrez continuer la soirée ensuite en dansant au rythme des musiques proposées par FIX DEEJAY SHOW !

.

Allée du 11 novembre Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 53 18 33 cdfgrignan.inscriptions@yahoo.com

English :

The Comité des Fêtes de Grignan (Grignan Festival Committee) invites you to enjoy a fireworks display with sound effects at 11pm.

Afterwards, you can dance the night away to the music provided by FIX DEEJAY SHOW!

German :

Das Festkomitee von Grignan bietet Ihnen um 23 Uhr ein beschalltes Feuerwerk.

Danach können Sie den Abend fortsetzen und zu der von FIX DEEJAY SHOW angebotenen Musik tanzen!

Italiano :

Il Comitato Festeggiamenti di Grignan organizzerà uno spettacolo di fuochi d’artificio con suono alle 23.00.

In seguito, potrete continuare la serata ballando con la musica del FIX DEEJAY SHOW!

Espanol :

El Comité des Fêtes de Grignan ofrecerá un espectáculo de fuegos artificiales con sonido a las 23:00 horas.

Después, podrá continuar la velada bailando al ritmo de la música de FIX DEEJAY SHOW

L’événement Feu d’artifice de la fête votive Grignan a été mis à jour le 2025-07-15 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes