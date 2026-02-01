Feu d’artifice de la Saint-Valentin

Place du 6 juin Bernières-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 17:00:00

fin : 2026-02-14 20:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Dès 17h, le Comité mettra à votre disposition un stand décoré spécial Saint-Valentin et vous offrira la photo de vos rêves ! Sur place, vente de crêpes & boissons, vin chaud et chocolat chaud. Feu d’artifice à 18h30.

Nous vous avions promis une surprise la voici !

Dès 17h, le Comité mettra à votre disposition un stand décoré spécial Saint-Valentin et vous offrira la photo de vos rêves !

Sur place, vente de crêpes & boissons, vin chaud et chocolat chaud.

Feu d’artifice à 18h30. .

Place du 6 juin Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie +33 6 52 77 30 40 cdf.bernieressurmer@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Feu d’artifice de la Saint-Valentin

From 5pm, the Committee will have a stand specially decorated for Valentine’s Day and will be offering you the photo of your dreams! Pancakes and drinks on sale, mulled wine and hot chocolate. Fireworks at 6.30pm.

L’événement Feu d’artifice de la Saint-Valentin Bernières-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-28 par Calvados Attractivité