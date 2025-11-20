Feu d’Artifice de Noël à Auriac Auriac

Feu d’Artifice de Noël à Auriac

Bourg Auriac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Pour fêter la dixième édition du Marché de Noël d’Auriac, l’association les Courrijous et les Jardins de Sothys vous propose un magnifique feu d’artifice pour un moment d’émerveillement et de convivialité hors du temps .

Bourg Auriac 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 35 94

