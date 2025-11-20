Feu d’Artifice de Noël à Auriac Auriac
Feu d’Artifice de Noël à Auriac Auriac samedi 13 décembre 2025.
Bourg Auriac Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-13
2025-12-13
Pour fêter la dixième édition du Marché de Noël d’Auriac, l’association les Courrijous et les Jardins de Sothys vous propose un magnifique feu d’artifice pour un moment d’émerveillement et de convivialité hors du temps .
Bourg Auriac 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 35 94
