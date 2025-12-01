Feu d’artifice de Noël Étang des Forges Bourbriac
Feu d’artifice de Noël Étang des Forges Bourbriac samedi 13 décembre 2025.
Feu d’artifice de Noël
Étang des Forges Lieu-dit Les Forges Bourbriac Côtes-d’Armor
La commune de Bourbriac propose pour la seconde année un feu d’artifice de Noël à l’étang des Forges. Au même moment à la salle des Forges se tiendra un marché de Noël organisé par quatre associations briacines. .
Étang des Forges Lieu-dit Les Forges Bourbriac 22390 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 40 21
