Feu d’artifice de Noël Étang des Forges Bourbriac

Feu d’artifice de Noël

Étang des Forges Lieu-dit Les Forges Bourbriac Côtes-d’Armor

La commune de Bourbriac propose pour la seconde année un feu d’artifice de Noël à l’étang des Forges. Au même moment à la salle des Forges se tiendra un marché de Noël organisé par quatre associations briacines. .

