Feu d’artifice de Noël de Pont-l’Abbé Pont-l’Abbé

Feu d’artifice de Noël de Pont-l’Abbé

Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé Finistère

Début : 2025-12-21 19:30:00

fin : 2025-12-21

2025-12-21

Feu d’artifice tiré depuis le Triskell à 19h30

Organisé par la Mairie, l’Union des commerçants et le Comité d’animation .

Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 66 09 09

