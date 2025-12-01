Feu d’artifice de Noël Courtil des Senteurs Quévert
Feu d’artifice de Noël
Courtil des Senteurs 1 Rue du Val Quévert Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-19 19:00:00
fin : 2025-12-19
2025-12-19
Animation à partir de 18h sur le parvis de la salle des fêtes avec le Navajos Country Club en attendant le tirage du feu d’artifice à 19h dans le Courtil des senteurs.
Et pour se réchauffer, des boissons chaudes (vin chaud, chocolat) seront proposées par l’association des Aînés de l’Argentel. .
