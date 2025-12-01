Feu d’Artifice de Noël Promenade A. Simon-Lorière Sainte-Maxime
Feu d’Artifice de Noël Promenade A. Simon-Lorière Sainte-Maxime samedi 27 décembre 2025.
Feu d’Artifice de Noël
Promenade A. Simon-Lorière Plage Luc Provensal Sainte-Maxime Var
Début : 2025-12-27 17:30:00
fin : 2025-12-27
2025-12-27
Rendez-vous à 18h00 pour admirer un magnifique feu d’artifice sur la plage Luc Provensal.
Promenade A. Simon-Lorière Plage Luc Provensal Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 75 55 contact@sainte-maxime.com
English : Feu d’Artifice de Noël
Meet at 6 p.m. to admire a magnificent fireworks display on Luc Provensal beach.
Don’t miss the last fireworks display of the year opposite Luc Provensal beach at 6 p.m. A magical show to light up your celebrations and delight young and old alike.
German : Feu d’Artifice de Noël
Treffen Sie sich um 18.00 Uhr, um ein wunderschönes Feuerwerk am Strand Luc Provensal zu bewundern.
Italiano : Feu d’Artifice de Noël
Appuntamento alle 18:00 per ammirare uno splendido spettacolo pirotecnico sulla spiaggia Luc Provensal.
Non perdetevi l’ultimo spettacolo pirotecnico dell’anno di fronte alla spiaggia Luc Provensal alle 18:00. Uno spettacolo magico per illuminare le vostre feste e stupire grandi e piccini.
Espanol : Feu d’Artifice de Noël
Acompáñenos a las 18:00 horas para admirar un magnífico espectáculo de fuegos artificiales en la playa de Luc Provensal.
