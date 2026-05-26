Feu d’artifice de Sannerville Stade de football Sannerville
Feu d’artifice de Sannerville Stade de football Sannerville lundi 13 juillet 2026.
Sannerville
Feu d’artifice de Sannerville
Stade de football 7 Place des Bambins Sannerville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Venez profiter du feu d’artifice sur le stade de Sannerville avec une retraite aux flambeaux !
Venez profiter du feu d’artifice sur le stade de Sannerville avec une retraite aux flambeaux ! .
Stade de football 7 Place des Bambins Sannerville 14940 Calvados Normandie +33 6 72 71 36 31 education@sannerville.fr
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English : Feu d’artifice de Sannerville
Come and enjoy the fireworks over the Sannerville stadium, with a torchlight procession!
L’événement Feu d’artifice de Sannerville Sannerville a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Caen la Mer