Feu d’artifice de Sannerville Stade de football Sannerville

Sannerville

Feu d’artifice de Sannerville

Stade de football 7 Place des Bambins Sannerville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Venez profiter du feu d’artifice sur le stade de Sannerville avec une retraite aux flambeaux !

Venez profiter du feu d’artifice sur le stade de Sannerville avec une retraite aux flambeaux ! .

Stade de football 7 Place des Bambins Sannerville 14940 Calvados Normandie +33 6 72 71 36 31 education@sannerville.fr

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English : Feu d’artifice de Sannerville

Come and enjoy the fireworks over the Sannerville stadium, with a torchlight procession!

L’événement Feu d’artifice de Sannerville Sannerville a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Caen la Mer