Feu d’artifice des Fêtes à Martigues Parc de La Rode Martigues

Feu d’artifice des Fêtes à Martigues

Samedi 20 décembre 2025 de 18h à 18h30. Parc de La Rode Avenue Président Salvador Allende Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 18:00:00

fin : 2025-12-20 18:30:00

Date(s) :

2025-12-20

Laissez vous emporter par la magie les reflets vibrants d’un feu d’artifice qui réunit des milliers de spectateurs sur les rives de l’Etang de Berre. Vous serez éblouis par une création unique tiré depuis le Jardin de la Rode.Familles

Visible du jardin de la rode dans l’espace piéton autorisé.

En cas de mauvaises conditions météo, report possible au 21 décembre 18h. .

Parc de La Rode Avenue Président Salvador Allende Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com

English :

Let yourself be carried away by the magic and vibrant reflections of a firework display that brings together thousands of spectators on the banks of the Etang de Berre. You’ll be dazzled by a unique creation fired from the Jardin de la Rode.

German :

Lassen Sie sich von der Magie eines Feuerwerks mitreißen, das Tausende von Zuschauern an den Ufern des Etang de Berre versammelt. Sie werden von einer einzigartigen Kreation geblendet sein, die vom Jardin de la Rode aus abgefeuert wird.

Italiano :

Lasciatevi trasportare dalla magia e dai riflessi vibranti di uno spettacolo pirotecnico che riunisce migliaia di spettatori sulle rive dell’Etang de Berre. Sarete abbagliati da una creazione unica sparata dal Jardin de la Rode.

Espanol :

Déjese llevar por la magia y los vibrantes reflejos de un espectáculo pirotécnico que reúne a miles de espectadores a orillas del Etang de Berre. Quedará deslumbrado por una creación única disparada desde el Jardin de la Rode.

