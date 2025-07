Feu d’artifice des fêtes de Tyrosse Rue des Arènes Saint-Vincent-de-Tyrosse

Rue des Arènes Saint-Vincent-de-Tyrosse

27 juillet 2025 23:00:00

2025-07-27

Feu d’artifice des fêtes de Saint-Vincent-de-Tyrosse. Il sera tiré devant les arènes pour clôturer les fêtes.

Rue des Arènes Arènes Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 12 00

English : Feu d’artifice des fêtes de Tyrosse

Fireworks for the Saint-Vincent-de-Tyrosse festivities. It will be fired in front of the bullring to close the festivities.

German : Feu d’artifice des fêtes de Tyrosse

Feuerwerk der Feste von Saint-Vincent-de-Tyrosse. Es wird vor der Arena abgefeuert und bildet den Abschluss des Festes.

Italiano :

Fuochi d’artificio per i festeggiamenti di Saint-Vincent-de-Tyrosse. Saranno sparati davanti all’arena per concludere i festeggiamenti.

Espanol : Feu d’artifice des fêtes de Tyrosse

Fuegos artificiales para las fiestas de Saint-Vincent-de-Tyrosse. Se dispararán frente a la plaza de toros para clausurar las fiestas.

