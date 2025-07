Feu d’artifice des pompiers de Montcuq Montcuq-en-Quercy-Blanc

Feu d’artifice des pompiers de Montcuq

Place de la république Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Cette année encore, l’amicale des pompiers propose un feu d’artifice.

– 23h15 Feu d’artifice pyrotechnique 20 .

Place de la république Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 6 24 97 01 98 amicalepompiersmontcuq@gmail.com

English :

Once again this year, the firefighters’ association is offering a fireworks display.

German :

Auch in diesem Jahr bietet der Freundeskreis der Feuerwehr ein Feuerwerk an.

Italiano :

Anche quest’anno l’associazione dei vigili del fuoco organizza uno spettacolo pirotecnico.

Espanol :

Un año más, la asociación de bomberos organiza un espectáculo de fuegos artificiales.

