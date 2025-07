Feu d’artifice Base de loisirs du Lac Vert Plage Doulcon

Feu d’artifice Base de loisirs du Lac Vert Plage Doulcon dimanche 13 juillet 2025.

Feu d’artifice

Base de loisirs du Lac Vert Plage 3 bis avenue de la Gare Doulcon Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-07-13 21:30:00

fin : 2025-07-13 23:59:00

Date(s) :

2025-07-13

Venez profiter d’un spectacle pyrotechnique organisé par la Codecom du Pays de Stenay et du Val Dunois sur la base de loisirs du Lac Vert Plage. Dans un cadre festif, avec animations proposées par le snack bar, laissez-vous émerveiller par ces lumières scintillantes dans le ciel et qui reflèteront sur le lac.Tout public

0 .

Base de loisirs du Lac Vert Plage 3 bis avenue de la Gare Doulcon 55110 Meuse Grand Est +33 3 29 80 90 38 lacvertplage@wanadoo.fr

English :

Come and enjoy a fireworks display organized by the Codecom du Pays de Stenay et du Val Dunois at the Lac Vert Plage leisure park. In a festive setting, with entertainment provided by the snack bar, marvel at the sparkling lights in the sky, reflected on the lake.

German :

Genießen Sie eine pyrotechnische Show, die von der Codecom du Pays de Stenay et du Val Dunois in der Freizeitanlage Lac Vert Plage organisiert wird. In einem festlichen Rahmen mit Animationen, die von der Snackbar angeboten werden, lassen Sie sich von den funkelnden Lichtern am Himmel, die sich auf dem See spiegeln, verzaubern.

Italiano :

Venite a godervi lo spettacolo pirotecnico organizzato dal Codecom du Pays de Stenay et du Val Dunois presso il centro ricreativo Lac Vert Plage. In un ambiente festoso, con l’animazione dello snack bar, ammirate le luci scintillanti nel cielo che si riflettono sul lago.

Espanol :

Venga a disfrutar de un espectáculo de fuegos artificiales organizado por el Codecom du Pays de Stenay et du Val Dunois en el centro de ocio Lac Vert Plage. En un ambiente festivo y animado por el snack bar, déjese sorprender por el reflejo de las luces del cielo en el lago.

L’événement Feu d’artifice Doulcon a été mis à jour le 2025-07-08 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE