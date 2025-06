Feu d’Artifice du 13 juillet à La Ciotat La Ciotat 13 juillet 2025 22:30

Bouches-du-Rhône

Feu d’Artifice du 13 juillet à La Ciotat Dimanche 13 juillet 2025 à partir de 22h30. Promenade François Mulet La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-13 22:30:00

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

À l’occasion de la Fête nationale, la ville de La Ciotat vous invite à une soirée magique placée sous le signe de la lumière, de la fête et du partage.

Dès 21h, participez au bal DJ du comité des fêtes sur la place de l’Escalet, sur le port vieux de La Ciotat, pour une ambiance festive avec musique et animations sur place.



Et à 22h30 précises, le ciel de La Ciotat s’embrasera pour un feu d’artifice spectaculaire tiré depuis la mer, face au port de plaisance. Un moment inoubliable à vivre en famille, entre amis ou en amoureux, avec pour décor le charme unique de notre belle ville méditerranéenne.



Laissez-vous émerveiller par les couleurs, les éclats et la magie de cette nuit d’été, célébrant ensemble les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité. .

Promenade François Mulet

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 08 61 32

English :

To celebrate the Fête nationale, the town of La Ciotat invites you to a magical evening of light, celebration and sharing.

German :

Anlässlich des Nationalfeiertags lädt die Stadt La Ciotat Sie zu einem magischen Abend im Zeichen des Lichts, des Feierns und des Teilens ein.

Italiano :

Per celebrare la Fête nationale, la città di La Ciotat vi invita a una magica serata di luce, festa e condivisione.

Espanol :

Para celebrar la Fiesta Nacional, la ciudad de La Ciotat le invita a una velada mágica de luz, fiesta y convivencia.

L’événement Feu d’Artifice du 13 juillet à La Ciotat La Ciotat a été mis à jour le 2025-06-20 par Office de Tourisme de La Ciotat