Feu d’artifice du 13 juillet Saint-Ferréol-d’Auroure 13 juillet 2025 07:00

Haute-Loire

Feu d’artifice du 13 juillet Parking de la mairie Saint-Ferréol-d’Auroure Haute-Loire

Tarif :

Date :

Début : Dimanche 2025-07-13

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

Les communes de Saint-Ferréol-d’Auroure et de Pont-Salomon vous invitent à une soirée festive exceptionnelle à l’occasion de la fête nationale.

Parking de la mairie

Saint-Ferréol-d’Auroure 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 50 25

English :

The communes of Saint-Ferréol-d’Auroure and Pont-Salomon invite you to an exceptional festive evening on the occasion of the national holiday.

German :

Die Gemeinden Saint-Ferréol-d’Auroure und Pont-Salomon laden Sie zu einem außergewöhnlichen Festabend anlässlich des Nationalfeiertags ein.

Italiano :

I comuni di Saint-Ferréol-d’Auroure e Pont-Salomon vi invitano a una serata di festa eccezionale in occasione delle festività.

Espanol :

Los municipios de Saint-Ferréol-d’Auroure y Pont-Salomon le invitan a una excepcional velada festiva con motivo de las fiestas patronales.

L’événement Feu d’artifice du 13 juillet Saint-Ferréol-d’Auroure a été mis à jour le 2025-06-17 par Office de Tourisme Loire Semène