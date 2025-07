Feu d’artifice du 14 juillet Rue des Fosses du Château Caen

Feu d'artifice du 14 juillet

Feu d’artifice du 14 juillet

Rue des Fosses du Château, Château de Caen, Caen

14 juillet 2025, 23:00:00

fin : 2025-07-14

2025-07-14

La Ville de Caen vous donne rendez-vous pour le traditionnel feu d’artifice du 14 juillet ! Année Millénaire oblige, le feu d’artifice sera tiré depuis les remparts du Château… Serez-vous présents ?

© Ville de Caen S. de La Hougue

Rue des Fosses du Château Château de Caen Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 30 41 00

English : Feu d’artifice du 14 juillet

The City of Caen invites you to its traditional July 14th fireworks display! In keeping with the millennium, the fireworks will be fired from the ramparts of the Château… Will you be there?

ville de Caen S. de La Hougue

German : Feu d’artifice du 14 juillet

Die Stadt Caen lädt Sie zum traditionellen Feuerwerk am 14. Juli ein! Im Millenniumsjahr wird das Feuerwerk von den Festungsmauern des Schlosses aus abgefeuert… Werden Sie dabei sein?

stadt Caen S. de La Hougue

Italiano :

La città di Caen vi aspetta per il tradizionale spettacolo pirotecnico del 14 luglio! In onore del millennio, i fuochi d’artificio saranno sparati dai bastioni del castello… Ci sarete?

città di Caen S. de La Hougue

Espanol :

La ciudad de Caen le da la bienvenida a su tradicional espectáculo de fuegos artificiales del 14 de julio Con motivo del milenio, los fuegos artificiales se lanzarán desde las murallas del castillo… ¿Estará allí?

ciudad de Caen S. de La Hougue

