Feu d’artifice du 14 juillet Quai Sud Granville

Feu d’artifice du 14 juillet Quai Sud Granville lundi 14 juillet 2025.

Feu d’artifice du 14 juillet

Quai Sud Jetée Ouest Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14 23:00:00

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

Le feu tiré depuis la grande jetée Ouest à 23h00 est un spectacle poétique au dessus de l’eau. Le public est invité à découvrir le feu depuis les quais et sur les hauteurs de la Haute Ville.

Quai Sud Jetée Ouest Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 30 29

English : Feu d’artifice du 14 juillet

The fire from the Grand Pier Ouest at 11:00 pm is a poetic spectacle above the water. The public is invited to discover the fire from the quays and from the heights of the Haute Ville.

German :

Das Feuer, das um 23.00 Uhr von der großen Westmole aus abgefeuert wird, ist ein poetisches Schauspiel über dem Wasser. Das Publikum ist eingeladen, das Feuer von den Kais und den Anhöhen der Oberstadt aus zu entdecken.

Italiano :

L’incendio dal Grand Pier Ouest alle 23:00 è uno spettacolo poetico sopra l’acqua. Il pubblico è invitato a scoprire l’incendio dalle banchine e dalle alture della Haute Ville.

Espanol :

El fuego del Grand Pier Ouest a las 23:00 horas es un espectáculo poético sobre el agua. El público está invitado a descubrir el fuego desde los muelles y desde las alturas de la Haute Ville.

