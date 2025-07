Feu d’Artifice du 15 Août Biarritz au plus près des étoiles Grande Plage / Rocher du Basta Biarritz

Feu d’Artifice du 15 Août Biarritz au plus près des étoiles Grande Plage / Rocher du Basta Biarritz vendredi 15 août 2025.

Feu d’Artifice du 15 Août Biarritz au plus près des étoiles

Grande Plage / Rocher du Basta Boulevard Général de Gaulle Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-15

fin : 2025-08-15

Date(s) :

2025-08-15

Feu d’Artifice du 15 Août Biarritz au plus près des étoiles .

C’est le thème du traditionnel feu d’artifice du 15 août

Signé Ruggieri, spécialiste mondial des œuvres pyrotechniques, il sera tiré depuis 2 sites la Grande Plage et le Rocher du Basta.

Plus de 20 mn de grand spectacle, véritable hommage à Biarritz

La soirée du 15 août sera également rythmée au Port des Pêcheurs de 19h à 1h du matin par une scène estivale, avec DJ en 2 ème partie de soirée.

Au Plateau du Phare, 7 associations de Biarritz animeront le traditionnel Village des Bodegas de 18h à minuit .

Informations complémentaires à venir sur le site de la ville de Biarritz. .

Grande Plage / Rocher du Basta Boulevard Général de Gaulle Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10

English : Feu d’Artifice du 15 Août Biarritz au plus près des étoiles

German : Feu d’Artifice du 15 Août Biarritz au plus près des étoiles

Italiano :

Espanol : Feu d’Artifice du 15 Août Biarritz au plus près des étoiles

L’événement Feu d’Artifice du 15 Août Biarritz au plus près des étoiles Biarritz a été mis à jour le 2025-07-25 par OT Biarritz