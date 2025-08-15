Feu d’artifice du 15 août Valmeinier Centre Station (1800) Valmeinier
Feu d’artifice du 15 août Valmeinier Centre Station (1800) Valmeinier vendredi 15 août 2025.
Feu d’artifice du 15 août
Valmeinier Centre Station (1800) Front de neige Valmeinier centre station (1800) Valmeinier Savoie
Début : Vendredi 2025-08-15 22:30:00
Pour finir en beauté, venez assister au feu d’artifice qui sera visible du front de neige.
Valmeinier Centre Station (1800) Front de neige Valmeinier centre station (1800) Valmeinier 73450 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 53 69 info@valmeinier.com
English : Fireworks on 15 August
To end the day on a high note, come and watch the fireworks display, which will be visible from the snow front.
German :
Als krönenden Abschluss erleben Sie das Feuerwerk, das von der Schneefront aus zu sehen sein wird.
Italiano :
Per concludere in bellezza, venite a vedere i fuochi d’artificio dal fronte della neve.
Espanol :
Para rematar la faena por todo lo alto, venga a ver los fuegos artificiales desde el frente de nieve.
