Feu d’Artifice du 16 août à La Ciotat La Ciotat

Bouches-du-Rhône

Feu d’Artifice du 16 août à La Ciotat Samedi 16 août 2025 à partir de 22h. Promenade François Mulet La Ciotat Bouches-du-Rhône

Début : Samedi 2025-08-16 22:00:00

Sous le ciel étoilé de notre belle Méditerranée, la ville de La Ciotat vous invite à vivre un moment de magie, de lumière et de partage.

Comme chaque année à 22h, La Ciotat célèbre l’été avec son grand feu d’artifice du 16 août, un spectacle haut en couleurs qui illumine le port de plaisance et émerveille petits et grands. Un instant suspendu, où la mer reflète les éclats du ciel et où chacun retrouve un peu de son âme d’enfant.



A partir de 21h30, venez célébrer les 45 ans de scène du Grand Orchestre Alméras Music Live lors d’un concert exceptionnel et gratuit, sur la place de l’Escalet, sur le port vieux de La Ciotat. Une soirée festive et rythmée vous attend avec La Tournée des 45 ans, un show unique mêlant grands tubes, énergie live et ambiance conviviale face à la mer !



Alors ouvrez grands les yeux, laissez-vous porter par la musique, les lumières et l’émotion… ! .

Promenade François Mulet

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 08 61 32

English :

Under the starry skies of our beautiful Mediterranean, the town of La Ciotat invites you to experience a moment of magic, light and sharing.

German :

Unter dem Sternenhimmel unseres schönen Mittelmeers lädt die Stadt La Ciotat Sie ein, einen Moment der Magie, des Lichts und des Teilens zu erleben.

Italiano :

Sotto il cielo stellato del nostro splendido Mediterraneo, la città di La Ciotat vi invita a vivere un momento di magia, luce e condivisione.

Espanol :

Bajo el cielo estrellado de nuestro hermoso Mediterráneo, la ciudad de La Ciotat le invita a vivir un momento de magia, luz y convivencia.

