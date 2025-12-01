Feu d’artifice du Marché de Noël de Saint-Laurent-Les-Tours

Saint-Laurent-les-Tours Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 20:00:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Venez clôturer cette belle édition du marché de Noël de Saint-Laurent-Les-Tours avec un extraordinaire feu d’artifice

Offert par la Mairie et les associations communales

Venez clôturer cette belle édition du marché de Noël de Saint-Laurent-Les-Tours avec un extraordinaire feu d’artifice

Offert par la Mairie et les associations communales .

Saint-Laurent-les-Tours 46400 Lot Occitanie +33 5 65 38 03 92

English :

Come and close this wonderful edition of the Saint-Laurent-Les-Tours Christmas Market with an extraordinary fireworks display

Brought to you by the Mairie and local associations

German :

Schließen Sie diese schöne Ausgabe des Weihnachtsmarkts von Saint-Laurent-Les-Tours mit einem außergewöhnlichen Feuerwerk ab

Angeboten von der Stadtverwaltung und den Gemeindeverbänden

Italiano :

Concludete questa splendida edizione del Mercatino di Natale di Saint-Laurent-Les-Tours con uno straordinario spettacolo pirotecnico!

Offerto dal Comune e dalle associazioni locali

Espanol :

Venga a clausurar esta magnífica edición del Mercado de Navidad de Saint-Laurent-Les-Tours con un extraordinario espectáculo de fuegos artificiales

Ofrecido por el Ayuntamiento y las asociaciones locales

L’événement Feu d’artifice du Marché de Noël de Saint-Laurent-Les-Tours Saint-Laurent-les-Tours a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Vallée de la Dordogne