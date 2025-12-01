Feu d’artifice du Marché de Noël de Saint-Laurent-Les-Tours Saint-Laurent-les-Tours
Feu d’artifice du Marché de Noël de Saint-Laurent-Les-Tours Saint-Laurent-les-Tours vendredi 19 décembre 2025.
Feu d’artifice du Marché de Noël de Saint-Laurent-Les-Tours
Saint-Laurent-les-Tours Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-19 20:00:00
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-19
Venez clôturer cette belle édition du marché de Noël de Saint-Laurent-Les-Tours avec un extraordinaire feu d’artifice
Offert par la Mairie et les associations communales
Saint-Laurent-les-Tours 46400 Lot Occitanie +33 5 65 38 03 92
English :
Come and close this wonderful edition of the Saint-Laurent-Les-Tours Christmas Market with an extraordinary fireworks display
Brought to you by the Mairie and local associations
German :
Schließen Sie diese schöne Ausgabe des Weihnachtsmarkts von Saint-Laurent-Les-Tours mit einem außergewöhnlichen Feuerwerk ab
Angeboten von der Stadtverwaltung und den Gemeindeverbänden
Italiano :
Concludete questa splendida edizione del Mercatino di Natale di Saint-Laurent-Les-Tours con uno straordinario spettacolo pirotecnico!
Offerto dal Comune e dalle associazioni locali
Espanol :
Venga a clausurar esta magnífica edición del Mercado de Navidad de Saint-Laurent-Les-Tours con un extraordinario espectáculo de fuegos artificiales
Ofrecido por el Ayuntamiento y las asociaciones locales
