FEU D’ARTIFICE DU NOUVEL AN Place Richelieu Bagnères-de-Luchon mercredi 31 décembre 2025.
Place Richelieu PARC DU CASINO Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne
Début : 2025-12-31 19:30:00
fin : 2025-12-31 20:00:00
2025-12-31
La Saint-Sylvestre sera marquée par un spectacle pyrotechnique qui illuminera le ciel au-dessus du parc du Casino.
Enfilez vos manteaux, réunissez vos proches, et venez partager avec nous une soirée qui réchauffera vos coeurs. .
Place Richelieu PARC DU CASINO Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 68 32
English :
New Year’s Eve will be marked by a fireworks display that will light up the sky above Casino Park.
German :
An Silvester wird es eine pyrotechnische Show geben, die den Himmel über dem Casino-Park erleuchten wird.
Italiano :
La notte di Capodanno sarà caratterizzata da uno spettacolo di fuochi d’artificio che illuminerà il cielo sopra il Casinò Park.
Espanol :
La Nochevieja estará marcada por un espectáculo de fuegos artificiales que iluminará el cielo del Casino Park.
