Feu d’artifice du Réveillon Rue des Écoles Arvert

Feu d’artifice du Réveillon
Rue des Écoles Gymnase d’Arvert Arvert Charente-Maritime
Début : 2025-12-31 18:30:00
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Rendez-vous à 18h30 pour un Feu d’Artifice Son & Lumières !
(Feu du report du 14 juillet).
Rue des Écoles Gymnase d’Arvert Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 40 36
English :
Rendezvous at 6:30 p.m. for a Son & Lumières fireworks display!
(July 14th postponement).
German :
Treffpunkt um 18:30 Uhr für ein Feuerwerk mit Ton und Lichtern!
(Feuer der Verschiebung des 14. Juli).
Italiano :
Ci vediamo alle 18.30 per i fuochi d’artificio Son & Lumières!
(Fuochi rinviati il 14 luglio).
Espanol :
¡Nos vemos a las 18.30 h para un Son & Lumières de fuegos artificiales!
(Incendio aplazado el 14 de julio).
