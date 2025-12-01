Feu d’artifice du Réveillon Rue des Écoles Arvert

Feu d’artifice du Réveillon

Rue des Écoles Gymnase d’Arvert Arvert Charente-Maritime

Début : 2025-12-31 18:30:00

fin : 2025-12-31

Rendez-vous à 18h30 pour un Feu d’Artifice Son & Lumières !



(Feu du report du 14 juillet).

.

Rue des Écoles Gymnase d’Arvert Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 40 36

English :

Rendezvous at 6:30 p.m. for a Son & Lumières fireworks display!



(July 14th postponement).

German :

Treffpunkt um 18:30 Uhr für ein Feuerwerk mit Ton und Lichtern!



(Feuer der Verschiebung des 14. Juli).

Italiano :

Ci vediamo alle 18.30 per i fuochi d’artificio Son & Lumières!



(Fuochi rinviati il 14 luglio).

Espanol :

¡Nos vemos a las 18.30 h para un Son & Lumières de fuegos artificiales!



(Incendio aplazado el 14 de julio).

L’événement Feu d’artifice du Réveillon Arvert a été mis à jour le 2025-11-07 par Royan Atlantique