Feu d’artifice du réveillon de la Saint-Sylvestre Kaysersberg Vignoble mercredi 31 décembre 2025.

Feu d’artifice du réveillon de la Saint-Sylvestre

39 Rue du Général De Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Début : Mercredi 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31 19:30:00

2025-12-31

Finissez l’année en beauté en assistant au feu d’artifice. Une buvette et petite restauration vous permettront de patienter avant le premier tir.

La mairie de Kaysersberg Vignoble vous invite à fêter la fin de l’année 2025 en assistant au feu d’artifice tiré depuis le château.

Une petite restauration et une buvette seront disponibles à partir de 17h.

39 Rue du Général De Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 info@kaysersberg.com

English :

End the year in style with a fireworks display. A refreshment bar and a snack bar will keep you entertained until the first shot is fired.

German :

Lassen Sie das Jahr mit einem Feuerwerk ausklingen. Ein Imbiss und kleine Snacks versüßen Ihnen die Wartezeit bis zum ersten Schuss.

Italiano :

Concludete l’anno in bellezza guardando i fuochi d’artificio. Un punto di ristoro e uno snack bar vi intratterranno fino allo sparo del primo colpo.

Espanol :

Termine el año por todo lo alto viendo los fuegos artificiales. Un puesto de refrescos y un snack bar le mantendrán entretenido hasta el primer disparo.

