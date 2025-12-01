Feu d’artifice du réveillon de la Saint-Sylvestre Kaysersberg Vignoble
Feu d’artifice du réveillon de la Saint-Sylvestre Kaysersberg Vignoble mercredi 31 décembre 2025.
Feu d’artifice du réveillon de la Saint-Sylvestre
39 Rue du Général De Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-12-31 19:00:00
fin : 2025-12-31 19:30:00
Date(s) :
2025-12-31
Finissez l’année en beauté en assistant au feu d’artifice. Une buvette et petite restauration vous permettront de patienter avant le premier tir.
La mairie de Kaysersberg Vignoble vous invite à fêter la fin de l’année 2025 en assistant au feu d’artifice tiré depuis le château.
Une petite restauration et une buvette seront disponibles à partir de 17h.
Feu d’artifice vers 19h. 0 .
39 Rue du Général De Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 info@kaysersberg.com
English :
End the year in style with a fireworks display. A refreshment bar and a snack bar will keep you entertained until the first shot is fired.
German :
Lassen Sie das Jahr mit einem Feuerwerk ausklingen. Ein Imbiss und kleine Snacks versüßen Ihnen die Wartezeit bis zum ersten Schuss.
Italiano :
Concludete l’anno in bellezza guardando i fuochi d’artificio. Un punto di ristoro e uno snack bar vi intratterranno fino allo sparo del primo colpo.
Espanol :
Termine el año por todo lo alto viendo los fuegos artificiales. Un puesto de refrescos y un snack bar le mantendrán entretenido hasta el primer disparo.
L’événement Feu d’artifice du réveillon de la Saint-Sylvestre Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg