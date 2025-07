Feu d’artifice en mer Quai Sud Granville

Feu d’artifice en mer Quai Sud Granville lundi 14 juillet 2025.

Feu d’artifice en mer

Quai Sud Gare Maritime Quai Sud Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

Feu d’artifice de Granville Vue depuis la mer !

Vivez une soirée magique à bord de notre bateau à l’occasion du feu d’artifice de Granville, le 14 juillet !

Une expérience unique pour admirer le spectacle depuis la mer, dans un cadre exceptionnel.

Départ de Granville à 22h00.

Retour prévu vers 00h00 au port de Granville.

Réservation conseillée au 02 33 50 31 81, ou sur www.vedettesjoliefrance.com.

Infos et réservations sur notre site ou directement à notre billetterie au port de Granville.

N’oubliez pas de partager et d’inviter vos amis !

Feu d’artifice de Granville Vue depuis la mer !

Vivez une soirée magique à bord de notre bateau à l’occasion du feu d’artifice de Granville, le 14 juillet !

Une expérience unique pour admirer le spectacle depuis la mer, dans un cadre exceptionnel.

Départ de Granville à 22h00.

Retour prévu vers 00h00 au port de Granville.

Réservation conseillée au 02 33 50 31 81, ou sur www.vedettesjoliefrance.com.

Infos et réservations sur notre site ou directement à notre billetterie au port de Granville.

N’oubliez pas de partager et d’inviter vos amis ! .

Quai Sud Gare Maritime Quai Sud Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 31 81 accueil@vedettesjoliefrance.com

English : Feu d’artifice en mer

Granville fireworks View from the sea!

Experience a magical evening aboard our boat for the Granville fireworks display on July 14th!

A unique experience to admire the show from the sea, in an exceptional setting.

Departure from Granville at 10:00 pm.

Return to Granville harbor around 00:00.

Reservations recommended on 02 33 50 31 81, or www.vedettesjoliefrance.com.

Information and reservations on our website or directly at our ticket office in the port of Granville.

Don?t forget to share and invite your friends!

German :

Feuerwerk in Granville Blick vom Meer aus!

Erleben Sie einen magischen Abend an Bord unseres Schiffes anlässlich des Feuerwerks von Granville am 14. Juli!

Ein einzigartiges Erlebnis, um das Spektakel vom Meer aus in einer außergewöhnlichen Umgebung zu bewundern.

Abfahrt in Granville um 22.00 Uhr.

Geplante Rückkehr gegen 00:00 Uhr im Hafen von Granville.

Reservierung empfohlen unter 02 33 50 31 81, oder www.vedettesjoliefrance.com.

Infos und Reservierungen auf unserer Website oder direkt an unserem Ticketschalter im Hafen von Granville.

Vergessen Sie nicht zu teilen und Ihre Freunde einzuladen!

Italiano :

Fuochi d’artificio di Granville Vista dal mare!

Godetevi una serata magica a bordo della nostra barca durante lo spettacolo pirotecnico di Granville il 14 luglio!

Un’esperienza unica per ammirare lo spettacolo dal mare, in un contesto eccezionale.

Partenza da Granville alle 22:00.

Ritorno al porto di Granville intorno alle 00:00.

Prenotazione consigliata al numero 02 33 50 31 81, oppure www.vedettesjoliefrance.com.

Informazioni e prenotazioni sul nostro sito web o direttamente alla biglietteria del porto di Granville.

Non dimenticate di condividere e invitare i vostri amici!

Espanol :

Fuegos artificiales de Granville ¡Vista desde el mar!

Disfrute de una velada mágica a bordo de nuestro barco durante los fuegos artificiales de Granville el 14 de julio

Una experiencia única para admirar el espectáculo desde el mar, en un marco excepcional.

Salida de Granville a las 22:00.

Regreso al puerto de Granville hacia las 00:00.

Se recomienda reservar en el 02 33 50 31 81, o en www.vedettesjoliefrance.com.

Información y reservas en nuestro sitio web o directamente en nuestra taquilla del puerto de Granville.

¡No olvide compartir e invitar a sus amigos!

L’événement Feu d’artifice en mer Granville a été mis à jour le 2025-07-08 par OTGTM BIT Granville