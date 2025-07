FEU D’ARTIFICE ET BAL Bédarieux

FEU D’ARTIFICE ET BAL Bédarieux dimanche 13 juillet 2025.

FEU D’ARTIFICE ET BAL

Boulevard Jean Moulin Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

FEU D’ARTIFICE ET BAL

19h Repas en musique au village des Foodtrucks. Boulevard Jean Moulin

21h30 Parade lumineuse et défilé des sapeurs pompiers en musique avec l’Harmonie Bédaricienne.

Distribution des bâtons lumineux devant l’office de tourisme.. Départ rue de la République

22h30 Grand feu d’artifice et bal avec l’orchestre Trait d’Union Perrier. Boulevard Jean Moulin.

FEU D’ARTIFICE ET BAL

19h Repas en musique au village des Foodtrucks. Boulevard Jean Moulin

21h30 Parade lumineuse et défilé des sapeurs pompiers en musique avec l’Harmonie Bédaricienne.

Distribution des bâtons lumineux devant l’office de tourisme.. Départ rue de la République

22h30 Grand feu d’artifice et bal avec l’orchestre Trait d’Union Perrier. Boulevard Jean Moulin. .

Boulevard Jean Moulin Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 59 59

English :

FIREWORKS AND DANCE

7pm: Musical meal in the Foodtrucks village. Boulevard Jean Moulin

9:30 pm: Light parade and firemen’s parade with music by the Harmonie Bédaricienne.

Glow-sticks distributed in front of the tourist office. Departure from rue de la République

10:30pm: Fireworks and dance with the Trait d’Union Perrier orchestra. Boulevard Jean Moulin.

German :

FEUERWERK UND TANZ

19 Uhr: Essen mit Musik im Dorf der Foodtrucks. Boulevard Jean Moulin

21:30 Uhr: Lichterparade und Umzug der Feuerwehr mit Musik der Harmonie Bédaricienne.

Verteilung der Leuchtstäbe vor dem Tourismusbüro. Start in der Rue de la République

22.30 Uhr: Großes Feuerwerk und Tanz mit dem Orchester Trait d’Union Perrier. Boulevard Jean Moulin.

Italiano :

FUOCHI D’ARTIFICIO E BALLO

ore 19.00: Pasto con musica nel villaggio dei Foodtrucks. Boulevard Jean Moulin

ore 21.30: Sfilata di luci e parata dei pompieri con musica dell’Harmonie Bédaricienne.

Distribuzione di bastoncini luminosi davanti all’ufficio del turismo. Partenza da rue de la République

22.30: Fuochi d’artificio e ballo con la banda Trait d’Union Perrier. Boulevard Jean Moulin.

Espanol :

FUEGOS ARTIFICIALES Y BAILE

19.00 h: Comida con música en el pueblo de los Foodtrucks. Boulevard Jean Moulin

21.30 h: Desfile de luces y de bomberos con música de la Harmonie Bédaricienne.

Reparto de barritas luminosas delante de la Oficina de Turismo. Salida de la rue de la République

22.30 h: Fuegos artificiales y baile con la banda Trait d’Union Perrier. Boulevard Jean Moulin.

L’événement FEU D’ARTIFICE ET BAL Bédarieux a été mis à jour le 2025-07-01 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB