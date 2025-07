Feu d’artifice et bal des pompiers Stade Siméon Belliard Bruz

Feu d’artifice et bal des pompiers Stade Siméon Belliard Bruz Dimanche 13 juillet, 20h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre, gratuit

Le traditionnel bal des pompiers et le feu d’artifice du 14 juillet seront de retour à Bruz le dimanche 13 juillet 2025 sur le parking du stade Siméon Belliard.

Au programme de la soirée :

Ouverture du bal des pompiers à partir de 20h et jusqu’à 2h avec le DJ

* Clic’Event 56. Organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Bruz.

* Feu d’artifice à 23h30.

Vous pourrez ensuite poursuivre la soirée jusqu’à 2h00.

Buvette et restauration proposée sur place.

Stade Siméon Belliard rue Pierre de Coubertin 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine