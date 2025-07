Feu d’artifice et concert Saint-Aubin-sur-Mer

Feu d’artifice et concert Saint-Aubin-sur-Mer jeudi 17 juillet 2025.

Feu d’artifice et concert

Plage Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17 20:00:00

fin : 2025-07-17 23:30:00

Date(s) :

2025-07-17

La commune vous donne rendez-vous le 17 juillet, pour une soirée estivale mémorable !

Les festivités débuteront à 20h, au Square des Canadiens, avec un concert original et dansant orchestré par DJ Bluff. L’artiste propose une version moderne et décalée de la guinguette traditionnelle vinyles, sons électro rétro et rythmes entraînants se mêleront pour faire vibrer le square au rythme d’un bal populaire revisité. À mi-chemin entre musiques d’antan et beats contemporains, cette guinguette électro invite à la danse autant qu’à la curiosité musicale. La soirée se poursuivra à 23h avec un feu d’artifice tiré depuis la plage, au niveau du poste de secours.

La commune vous donne rendez-vous le 17 juillet, pour une soirée estivale mémorable !

Les festivités débuteront à 20h, au Square des Canadiens, avec un concert original et dansant orchestré par DJ Bluff. L’artiste propose une version moderne et décalée de la guinguette traditionnelle vinyles, sons électro rétro et rythmes entraînants se mêleront pour faire vibrer le square au rythme d’un bal populaire revisité. À mi-chemin entre musiques d’antan et beats contemporains, cette guinguette électro invite à la danse autant qu’à la curiosité musicale. La soirée se poursuivra à 23h avec un feu d’artifice tiré depuis la plage, au niveau du poste de secours. .

Plage Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie communication@saintaubinsurmer.fr

English : Feu d’artifice et concert

We look forward to seeing you on July 17 for a memorable summer evening!

The festivities kick off at 8pm, in the Square des Canadiens, with an original dance concert orchestrated by DJ Bluff. The artist proposes a modern, offbeat version of the traditional guinguette: vinyl, retro electro sounds and lively rhythms combine to make the square vibrate to the rhythm of a revisited popular ball. Halfway between the music of yesteryear and contemporary beats, this electro guinguette is an invitation to dance as much as to enjoy musical curiosity. The evening continues at 11 p.m. with a fireworks display from the beach at the lifeguard station.

German : Feu d’artifice et concert

Die Gemeinde lädt Sie am 17. Juli zu einem unvergesslichen Sommerabend ein!

Die Feierlichkeiten beginnen um 20 Uhr auf dem Square des Canadiens mit einem originellen und tanzbaren Konzert, das von DJ Bluff dirigiert wird. Der Künstler präsentiert eine moderne und schräge Version der traditionellen Guinguette: Vinylplatten, Retro-Elektro-Sounds und mitreißende Rhythmen vermischen sich, um den Square im Rhythmus eines neu interpretierten Bal Populaire zum Vibrieren zu bringen. Auf halbem Weg zwischen der Musik vergangener Zeiten und zeitgenössischen Beats lädt diese Elektro-Guinguette zum Tanzen und zur musikalischen Neugierde ein. Der Abend wird um 23 Uhr mit einem Feuerwerk fortgesetzt, das vom Strand aus in Höhe der Rettungsstation abgefeuert wird.

Italiano :

Vi aspettiamo il 17 luglio per una memorabile serata estiva!

I festeggiamenti avranno inizio alle 20.00 in Square des Canadiens, con un originale concerto di danza orchestrato da DJ Bluff. DJ Bluff propone una versione moderna e anticonformista della tradizionale guinguette: dischi in vinile, suoni electro retrò e ritmi vivaci si uniranno per far vibrare la piazza al ritmo di un ballo popolare rivisitato. A metà strada tra la musica di un tempo e i ritmi contemporanei, questa guinguette electro è tanto un invito al ballo quanto una curiosità musicale. La serata prosegue alle 23 con uno spettacolo pirotecnico dalla spiaggia, vicino alla stazione dei bagnini.

Espanol :

Le esperamos el 17 de julio para disfrutar de una memorable velada estival

La fiesta comenzará a las 20.00 h en la plaza de los Canadienses, con un original concierto de baile orquestado por DJ Bluff. DJ Bluff propone una versión moderna y desenfadada de la tradicional guinguette: discos de vinilo, sonidos retro electro y ritmos vivos se combinarán para hacer vibrar la plaza al ritmo de un baile popular revisitado. A medio camino entre la música de antaño y los ritmos contemporáneos, esta guinguette electro es tanto una invitación al baile como una curiosidad musical. La velada continúa a las 23:00 con un espectáculo de fuegos artificiales desde la playa, cerca del puesto de socorrismo.

L’événement Feu d’artifice et concert Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2025-07-05 par Calvados Attractivité