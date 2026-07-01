Informations pratiques

Sermaises

Feu d’artifice et dîner champêtre

Sermaises Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13 02:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Célébrez la Fête Nationale à Sermaises le lundi 13 juillet 2026 ! La municipalité propose une soirée festive complète revue des pompiers, dîner champêtre sur réservation, retraite aux flambeaux dès 22h30, grand feu d’artifice sonorisé à 23h et bal populaire. Clôture des inscriptions le 3 juillet.

La commune de Sermaises invite ses habitants et les visiteurs des environs à célébrer la Fête Nationale le lundi 13 juillet 2026. Les festivités débutent à 19h00 sur le parking de la salle culturelle avec la traditionnelle revue du corps des sapeurs-pompiers. Dès 19h30, la salle culturelle accueille un grand dîner champêtre convivial (sur réservation avant le 3 juillet au secrétariat de la mairie). La soirée se poursuit à 22h30 par une retraite aux flambeaux (distribution des lampions à 22h15 avenue de la Gare). À 23h00, un spectaculaire feu d’artifice sonorisé s’illumine depuis le terrain de sport, avant de laisser place au bal populaire à minuit pour danser jusqu’au bout de la nuit. Un rendez-vous estival incontournable au cœur du territoire ! .

Sermaises 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 72 92

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English :

Celebrate National Day in Sermaises on Monday, July 13, 2026! The town is hosting a full evening of festivities: a fire department parade, a country-style dinner (reservations required), a torchlight procession starting at 10:30 p.m., a grand fireworks display with musical accompaniment at 11:00 p.m

L’événement Feu d’artifice et dîner champêtre Sermaises a été mis à jour le 2026-06-29 par OT GRAND PITHIVERAIS