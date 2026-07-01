Feu d’artifice et festivités du 14 juillet Bosc-le-Hard
mardi 14 juillet 2026 · Bosc-le-Hard
Informations pratiques
Bosc-le-Hard
Feu d’artifice et festivités du 14 juillet
217 Place du Marché Bosc-le-Hard Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 11:30:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Le Maire de Bosc-le-Hard vous invite le 14 juillet dés 11h30 sur l’esplanade de la Mairie pour la cérémonie et le défilé.
A partir de 18h30, jeux gonflables, retraite aux flambeaux, feu d’artifice musical au stade de Bosc-le-Hard à 23h. .
217 Place du Marché Bosc-le-Hard 76850 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 30 53
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English : Feu d’artifice et festivités du 14 juillet
L’événement Feu d’artifice et festivités du 14 juillet Bosc-le-Hard a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin