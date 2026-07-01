Informations pratiques

Bosc-le-Hard

Feu d’artifice et festivités du 14 juillet

217 Place du Marché Bosc-le-Hard Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 11:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Le Maire de Bosc-le-Hard vous invite le 14 juillet dés 11h30 sur l’esplanade de la Mairie pour la cérémonie et le défilé.

A partir de 18h30, jeux gonflables, retraite aux flambeaux, feu d’artifice musical au stade de Bosc-le-Hard à 23h. .

217 Place du Marché Bosc-le-Hard 76850 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 30 53

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English : Feu d’artifice et festivités du 14 juillet

L’événement Feu d’artifice et festivités du 14 juillet Bosc-le-Hard a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin