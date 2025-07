FEU D’ARTIFICE ET GRAND BAL À BLAGNAC Blagnac

PARC DU RITOURET Blagnac Haute-Garonne

Début : 2025-07-14 21:00:00

À l’occasion de la fête nationale, vous êtes invité à vivre une soirée placée sous le signe de la musique, de la convivialité et de la célébration !

Les festivités débutent à 21h avec une aubade offerte par la Musique Municipale, qui vous propose un moment musical en plein air pour ouvrir la soirée en douceur. À la tombée de la nuit, aux alentours de 22h30, le ciel s’illuminera de mille feux avec un spectaculaire feu d’artifice,. Puis, à 23h15, place à la danse et à la fête avec le grand bal du 14 Juillet animé par l’orchestre Columbia, qui vous fera vibrer jusqu’au bout de la nuit sur le parvis d’Odyssud. .

English :

To celebrate France?s national holiday, we invite you to enjoy an evening of music, conviviality and celebration!

German :

Anlässlich des Nationalfeiertags sind Sie eingeladen, einen Abend im Zeichen der Musik, der Geselligkeit und des Feierns zu erleben!

Italiano :

In occasione delle festività, vi invitiamo a unirvi a noi per una serata di musica, convivialità e festa!

Espanol :

Con motivo de las vacaciones, le invitamos a una velada de música, convivencia y fiesta

